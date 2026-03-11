先発サトリアに4回2/3、無失点と抑え込まれ7回まで無得点■日本 9ー0 チェコ（10日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は10日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のチェコ戦に9-0で勝ち、試合前の時点で決めていたC組1位通過を4戦全勝で飾った。チェコは4戦全敗に終わった。最終的には大差がついた試合だったが、大谷翔平投手（ドジャース）と鈴木誠也外野手（カブス）が