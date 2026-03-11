浙江省寧波市寧海県にある得力スマート工場では機械音が響き、活気に満ちた生産作業が進められていた。自動化された生産ラインが高速で稼働し、デジタル化された工場は秩序が保たれている。人民網が伝えた。得力はここ数年、デジタル化、スマート化、情報化への改造を推進し続けており、先進的なスマート製造管理システムの導入や各種スマート生産設備のハイレベル統合を絶えず実施してきた。これによって、人間、機械、モノの全面