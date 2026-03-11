ローリー、ハーパーらがベンチワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は10日（日本時間11日）、ダイキンパークでイタリア代表と対戦する。勝てば1次ラウンド1位突破が決まる一戦。ベンチのメンバーに騒然となっている。この日、前日のメキシコ戦から5人を入れ替えて試合の臨んだ。ベンチにはMVP2度を誇るブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）、昨年60本塁打を放ったカル・ローリー捕手、通算209本塁打のアレッ