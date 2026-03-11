事業化から約30年 いよいよ開通へ！横浜市は2026年3月10日、青葉区で整備中の都市計画道路「川崎町田線」のバイパス約1.2kmが、3月26日（木）11時に開通すると発表しました。【スッキリした線形に！】これが「30年越しで開通する県道バイパス」です（写真・地図で見る）東急田園都市線の田奈駅北西に広がる恩田川沿いの田園地帯を貫く新道が開通します。田奈駅前を通っている川崎町田線は、環状4号線や国道246号と接続し、北西