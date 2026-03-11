UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 ニューカッスルとバルセロナの第1戦が、3月11日05:00にセントジェームズ・パークにて行われた。 ニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、ウィリアム・オスラ（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはロベルト・レバンドフス