新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月に開催された『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）初のファン感謝祭『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Hypnosis Delight Fes.》（以下、「ヒプステ《Hypnosis Delight Fes.》」）を、「ABEMA PPV」にて３月16日(月)12時より独占放送する。 『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒ