「ヒプステ」初のファン感謝祭全４公演をABEMA PPVで放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月に開催された『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）初のファン感謝祭『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Hypnosis Delight Fes.》（以下、「ヒプステ《Hypnosis Delight Fes.》」）を、「ABEMA PPV」にて３月16日(月)12時より独占放送する。
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）は、大人気音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（通称ヒプマイ）の舞台化シリーズ。2019年11月に初めて舞台化されて以降、『ヒプノシスマイク』の世界観を忠実に再現した圧巻のパフォーマンスで多くのファンを魅了し続けている。
このたび「ABEMA PPV」にて独占放送が決定した「ヒプステ《Hypnosis Delight Fes.》」は、2025年10月25日（土）、26日（日）に舞台シリーズ400公演を突破した記念として開催されたヒプステ初のファン感謝祭。２日間で全４公演が行われた本イベントには、ヒプステ俳優陣に加え、ヒプマイ声優キャストやヒプステクリエイター陣も参加。ヒプステ俳優によるパフォーマンスをはじめ、ヒプマイ声優とヒプステ俳優によるクロストーク、クリエイター陣による座談会、ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”によるダンスレクチャーなど多彩な企画が展開され、大盛況のうちに幕を閉じた。
「ABEMA」では、その全４公演を、３月16日(月)12時より一挙独占放送。豪華キャスト陣が集結したファン感謝祭ならではの特別なステージが楽しめる。
(C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会
