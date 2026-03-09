今年1月の実質賃金が発表され、前年同月比で13か月ぶりのプラスになりました。厚生労働省が発表した「毎月勤労統計」の速報値によりますと、基本給や残業代、賞与などを合わせた今年1月の1人あたりの給与は、平均30万1314円で、前の年の同じ月と比べて、3パーセント増え、49か月連続のプラスです。また、物価の変動を反映させた実質賃金は、前の年の同じ月と比べて1.4パーセント増え、13か月ぶりのプラスとなりました。厚労省は、