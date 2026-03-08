YouTubeチャンネル「walter santi」が、子猫の「インディ」がロボット掃除機と格闘する様子を収めた動画を配信。コメント欄に「インディは勇敢で頼もしい子猫だね」「猫とロボット掃除機の出会いは鉄板の面白さ」の声が続出しています。【写真】必殺！猫パンチ！大ジャンプで防御！かわいすぎる子猫の攻防を見る！動画「Kitten fights with cleaning robot」は、インディが、初めてロボット掃除機を見る場面から開始。「