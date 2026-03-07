「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）スタメンが発表され、侍ジャパンの上位打線は第１戦と同じ。９番・捕手に坂本誠志郎捕手が入り、菊池雄星投手とバッテリーを組む。初戦の台湾戦では１３得点で７回コールド勝ちを収めた侍ジャパン。３安打５打点をマークした大谷翔平選手が１番・ＤＨに座り、２番は前日ノーヒットだった近藤健介外野手を置いた。８番ま