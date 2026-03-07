関西とイスタンブールを往復する際、関西空港発着の国際線を利用するのが一般的です。ところが、最近は韓国の仁川空港から搭乗する方が航空運賃が安い場合があります。関西空港〜仁川空港間には多くのLCC（格安航空会社）が就航していますが、果たして短時間でLCC便〜国際線長距離便間の乗り換えは可能なのでしょうか。【写真】自動出入国審査システム（SES）の登録が終わると、パスポートの裏にシールが貼られる（※この記事は米