サンマルクカフェ（岡山市北区）のカフェチェーン「サンマルクカフェ」が、「ハーゲンダッツ アイスクリーム」を使った商品を含む、「ICHIGO FES」がテーマの4商品を3月10日から期間限定で発売します。【画像】わぁ…見た目華やか…！コチラがサンマルクカフェの「イチゴフェス」限定メニューです！（6枚）新商品は、「プレミアム ICHIGO チョコクロ」「プレミアム ICHIGO ロイヤルミルクティー」「ICHIGO ミルクスムージー