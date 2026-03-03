３日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。中東情勢の悪化を背景に前日の原油先物相場が急伸したことで、国内のインフレ圧力を懸念した売りが優勢だった。 米国とイスラエルが２月２８日にイランへの軍事攻撃に踏み切り、イランも報復に動くなど中東情勢が一段と緊迫している。これを受けて２日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場は大幅に続伸し、米国の物価上昇圧力