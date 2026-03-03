３日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。中東情勢の悪化を背景に前日の原油先物相場が急伸したことで、国内のインフレ圧力を懸念した売りが優勢だった。



米国とイスラエルが２月２８日にイランへの軍事攻撃に踏み切り、イランも報復に動くなど中東情勢が一段と緊迫している。これを受けて２日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場は大幅に続伸し、米国の物価上昇圧力が高まるとの懸念から同日の米長期債相場が反落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及した。為替市場で円安が進んでいることから日銀の早期追加利上げが意識されやすいこともあり、債券先物は一時１３２円６３銭まで下押した。なお、きょうは財務省による１０年債入札が実施される。



午前１１時の先物３月限の終値は、前日比５９銭安の１３２円６５銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０６０％高い２．１２０％で推移している。



