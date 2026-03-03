ベストナイン＆GG賞を各2度受賞…名捕手・西山秀二氏が小学生に授けた心構え捕手で大切なのは股関節の強化だ。スチールエンジグループ主催の野球教室「キッズベースボールランドin東京」が2月22日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで開催され、小学生約400人が参加。共催した巨人OB会から元選手14人が駆けつけ、捕手として活躍した西山秀二氏が心構えを伝授した。「小学生に伝えたいことは、ボールは怖くないんだよ