「世界少年野球大会」は世界100の国・地域から延べ6000人が参加王貞治氏が理事長を務める一般財団法人世界少年野球推進財団（WCBF）は2日、今月開幕する2026ワールドベースボールクラシック（WBC）に、同財団が主催する「世界少年野球大会」の卒業生9人が選手・コーチ・スタッフとして出場すると発表した。侍ジャパンが対戦する豪州代表からは3選手、チェコ代表から2選手が出場する。世界少年野球大会は、王貞治氏と故ハンク・