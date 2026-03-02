「今後、プロセスを踏んでまずは実戦のマウンドで投げるのを目標に」ロッテのドラフト1位・石垣元気投手が2日、健大高崎高の卒業式に出席した。「久しぶりに学校に行くと楽しい思い出、そして苦い思い出も蘇ってきました。本当に濃い最高の3年間でした」と振り返った。2年春の選抜では全5試合に登板して群馬県勢初の選抜優勝に貢献した。昨夏の甲子園では史上最速に並ぶ155キロをマークした剛腕は、プロで初めてとなる春季キャ