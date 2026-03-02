米識者「お揃いのスーツで移動しているの、ヤバいね」野球日本代表「侍ジャパン」は、2日から京セラドームでオリックス、阪神との強化試合に臨む。1日には大谷翔平投手らメンバー一同、名古屋から大阪へ新幹線で移動。その光景は、米メディアに驚きを与えた。米メディア「ジョムボーイ・メディア」でクリエイターを務めるジョセフ・ソラーノ氏は、自身のX（旧ツイッター）に「お揃いのスーツで移動してるの、ヤバいね」と綴っ