大創産業が展開するブランド「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」から、ブランド初となるディズニー「ミッキー＆フレンズ」のデザインを起用した新シリーズが登場！日常にささやかな驚きと、心を弾ませるデザインを「ミッキー＆フレンズ」のチャーミングな表情を捉えたステーショナリーやタンブラー、エコバッグなど全38種が順次発売されます☆ Standard Prod