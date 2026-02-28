バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督がブンデスリーガ首位決戦となるドルトムント戦への意気込みを示した。27日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。コンパニ体制2年目のバイエルンは今シーズン、前半戦を無類の強さで走り抜け、独走態勢を作りつつあったが、ブンデスリーガ第19節アウクスブルク戦（●1−2）同20節ハンブルク戦（△2−2）と勝ち点を落とすことに。しかし、その後は3連勝と、現在は