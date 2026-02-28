今季2度目の“デア・クラシカー”…バイエルン指揮官が決戦に向けて意気込み「決して楽な戦いにはならない」

今季2度目の“デア・クラシカー”…バイエルン指揮官が決戦に向けて意気込み「決して楽な戦いにはならない」