中日との強化試合第2戦バンテリンドームでは28日、侍ジャパンと中日の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」第2戦が行われる。試合5時間前には、侍ジャパンの到着を一目見ようと、前日の倍近い約2000人のファンが集結した。侍ジャパンには26日に大谷翔平投手（ドジャース）が合流。27日の第1戦前には、球場入りを一目見ようと、球場外の通路に1000人近いファンが集まっていた。警察官がマイクを持ち「立ち止ま