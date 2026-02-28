【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の四期生による楽曲「光源」のMVが公開。併せて、ストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートした。 ■櫻坂46「光源」センターは浅井恋乃未 MVの監督を務めたのは6thシングル「Start over!」や、2ndアルバムリードトラック「Addiction」など、数々の櫻坂46のMVを手掛けてきた加藤ヒデジン氏。櫻坂46四期生メンバー9名が、残酷で変わり