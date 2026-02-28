櫻坂46四期生楽曲「光源」MV公開！映像作品より三期生楽曲「Nightmare症候群」1回限りのプレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46の四期生による楽曲「光源」のMVが公開。併せて、ストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートした。

■櫻坂46「光源」センターは浅井恋乃未

MVの監督を務めたのは6thシングル「Start over!」や、2ndアルバムリードトラック「Addiction」など、数々の櫻坂46のMVを手掛けてきた加藤ヒデジン氏。櫻坂46四期生メンバー9名が、残酷で変わりようのない現実のなかで、それでも何かを変えようとする意思、そこに至るまでの様々な感情、そしてそれらをひっくるめて次の日に向かって声を上げ続けていく姿を表現。また、それぞれの演技シーンも盛り込まれており、あらたな一面を感じ取れる作品に仕上がった。

なお、本楽曲では浅井恋乃未がセンターを務めている。

さらに、3月2日22時より、最新映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』から、三期生楽曲「Nightmare症候群」を1回限りでYouTubeプレミア公開することも決定した。

■リリース情報

2026.02.28 ON SALE DIGITAL SINGLE「光源」 2026.03.11 ON SALE SINGLE「The growing up train」 2026.04.08 ON SALE Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE https://sakurazaka46.com/