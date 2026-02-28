【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】富永、中国監督に「妨害」されながら3P成功バスケットボール日本代表のSG富永啓生が、流石のシュートセンスを見せた。中国代表のHC（ヘッドコーチ）に妨害されるまさかのアクシデントがありながらも、3Pシュートをねじ込んだ。日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表