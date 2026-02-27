子どもの将来のために、必要となる教育資金を準備することは、多くの親にとって共通の課題です。教育費は、子どもの進路により必要額は異なりますが、すぐに準備できる金額ではありません。しかし、教育費の貯蓄が順調な家庭であっても、家計のどこかで深刻な問題が進行しているケースがあります。 世帯年収700万円で、住宅ローンの返済をしながらコツコツと教育費のための貯蓄を増やしていたOさん夫婦は、目標達