アストロズの今井達也投手（２７）は２６日（日本時間２７日）にフロリダ州ウェストパームビーチでのメッツとのオープン戦に先発でメジャー移籍後、?初登板?した。１回を１安打無失点。打者３人に１０球でうちストライク８球、最速９４・７マイル（約１５２・４キロ）をマークした。チームは０―５で敗れた。初回、先頭セミエンへの記念すべき?米初球?は９１・８マイル（約１４７・７キロ）のツーシーム。内角低めに決まった。