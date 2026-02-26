プロ野球12球団×ポケモン！ 30周年を記念した特別試合や『ポケモンGO』連動企画が本拠地で始動『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30周年となる2026年、プロ野球12球団とポケモンによる特別企画『ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜』の開催が決定しました。2026年シーズン中に開催される「ポケモン特別演出試合」では、全12球団の各球場にピカチュウが直接来場します。さらに、球団