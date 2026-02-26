25日夜、茨城県の水戸警察署で証拠品として保管していた高級車1台が盗まれる事件がありました。警察によりますと、25日午後10時前、水戸警察署で窃盗事件の証拠品として保管してあった高級車1台が盗まれました。盗難に気づいた署員らが捜索を行い、26日午前、水戸市内の駐車場で発見したということです。警察署は車を施錠し、タイヤ止めにロック付きのチェーンをつけるなどの盗難対策をしていましたが、何者かが乗り込み無理やり走