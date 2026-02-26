子猫のお仕事はよく食べ・よく遊び・よく眠ること。そんななか、ときには突然の“電池切れ”を迎えることもあって……。ぬいぐるみを抱いたまま眠る保護子猫『坊ちゃん』を捉えた動画は1.8万再生を記録するとともに、「寝落ちしちゃって。可愛いなあ」「お友達と一緒にお昼寝気持ちいいね」との声が寄せられています。 【動画：ぬいぐるみで遊ぶ保護子猫→眠気が限界を迎えると…悶絶級に尊い『人間の赤ちゃんのような様子』】