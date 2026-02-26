【ニューデリー共同】インドメディアは26日、モディ首相のインスタグラムのフォロワーが1億人を超えたと伝えた。各国首脳では世界最多としている。モディ氏のX（旧ツイッター）のフォロワーも1億600万人超に上っており、交流サイト（SNS）での存在感が増している。報道によると、モディ氏がインスタグラムを始めたのは2014年。各国首脳と交流したり国内の行事に参加したりした際の動画や写真を多く投稿している。トランプ米大