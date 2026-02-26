犬の鼻が濡れている主な理由 犬の鼻がいつも湿っているのは、病気ではなく自然なことがほとんどです。その理由には、生きていく上で重要な役割が関係しています。 ここでは、犬の鼻が濡れている主なしくみと、その目的についてわかりやすく解説します。 体温調節とニオイを感じ取るため 犬は鼻の湿り気を利用して、空気中のニオイ分子を効率よくキャッチしています。また、鼻の表面から少量の汗をかくことで体温調節もしてい