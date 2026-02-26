【モデルプレス＝2026/02/26】フリーアナウンサーの中村仁美が2月25日、自身のInstagramを更新。9種類の弁当のショットを公開した。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「盛り付け方が参考になる」ナポリタン＆唐揚げ弁当など豪華9つ◆中村仁美「お弁当備忘録」9種類弁当公開中村は「お弁当備忘録」とつづり、写真を投稿。「毎日これで！と言われたナポリタン＆唐揚げ弁当」「カレー風味炒飯＆既製の焼売弁当」「夕食からどうにか確保