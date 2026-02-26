松木玖生が所属するサウサンプトンは現地２月24日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第34節で、斉藤光毅がプレーするQPRと対戦。５−０で圧勝を飾った。この一戦に右サイドハーフで先発した松木が躍動する。１−０で迎えた前半アディショナルタイム１分、CKに打点の高いヘディングで合わせて待望のリーグ戦初ゴールを決めると、50分にも味方のシュートのこぼれ球に反応。鋭いダイレクトシュートで２点目を