「MVPに選ばれたのは当然」高校サッカー界のスーパースターだった22歳がイングランドで圧巻２発！現地メディアから“最高評価”で称賛相次ぐ「巧みな低弾道のシュート」
松木玖生が所属するサウサンプトンは現地２月24日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第34節で、斉藤光毅がプレーするQPRと対戦。５−０で圧勝を飾った。
この一戦に右サイドハーフで先発した松木が躍動する。１−０で迎えた前半アディショナルタイム１分、CKに打点の高いヘディングで合わせて待望のリーグ戦初ゴールを決めると、50分にも味方のシュートのこぼれ球に反応。鋭いダイレクトシュートで２点目を奪ってみせた。
22歳MFのパフォーマンスを現地メディアも高く評価。専門サイト『SAINTS MARCHING』はチーム最高タイ評価の８点を与え、こう評した。
「前半の終盤、わずか１ヤードの距離からフリーでヘディングし、チャンピオンシップ初ゴールを決めた。松木はすぐにこの夜２点目を決めた。巧みにコントロールした低弾道のシュートで、ゴールネットを揺らしたのだ」
また、『The Ugly Inside』が実施したファン投票によるレーティングも断トツの8.1点。「２ゴールを決めたマツキがMVPに選ばれたのは当然だった」と称えている。
青森山田時代、高校サッカー界のスーパースターだったレフティが、特大のインパクトを残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生の圧巻２ゴール！打点の高いヘッド＆鋭いダイレクトシュート！
