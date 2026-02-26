オープン戦に初登板…1回1/3で3安打3失点3Kドジャース・佐々木朗希投手が25日（日本時間26日）、アリゾナ州スコッツデールで行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板。2イニングを想定していたが、1回1/3を投げて3安打2四球3失点、2奪三振だった。試合後、報道陣の取材に約12分にわたって対応。内容は以下の通り。――初登板での球種の状態は？「そうですね。良かったところと悪かったところがしっかり分かれて。良かったとこ