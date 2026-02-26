エヌビディアのロゴ＝2025年11月、パリ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアが25日発表した2025年11月〜26年1月期決算は、純利益が前年同期比94％増の429億6千万ドル（約6兆7千億円）だった。売上高は73％増の681億2700万ドルで純利益、売上高とも四半期として過去最高を更新した。人工知能（AI）開発需要に引き続き支えられ、データセンター向けが大きく伸びた。市場では最近、AIブームの過熱感を