2026年4月3日、「りぼん」5月号と「まんがクレヨンしんちゃん.com」で、まる子としんちゃんの漫画コラボが同時スタートします！舞台は静岡と春日部を行き来し、さくら家と野原家が同じ物語の中で出会う特別構成です。4月20日の後編公開まで続くため、春の話題作を時系列で追える企画になっています☆ ちびまる子ちゃん「クレヨンしんちゃん漫画コラボレーション」 企画発表日：2026年2月25日「りぼん」5月号発売日