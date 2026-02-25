24日朝、三種町で焼けた車の中から見つかった遺体の身元が、町内に住む73歳の男性だとわかりました。能代警察署の調べによりますと、24日午前7時半すぎ、三種町鯉川の町道を通りかかった人が道路脇に横転して火が出ている車を発見し消防に通報。車内から1人の遺体が見つかりました。司法解剖の結果、遺体は三種町鹿渡に住む𠮷川光秋さん73歳で、焼死だったことがわかりました。警察は、走行中に道路脇に転落したとみて、車