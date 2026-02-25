2026年2月24日、東京都大田区のアプライト電器が救難装置「ESAB」の新しい捜索方式を公開しました。水中からの発信で、海上と上空の両方に手掛かりを残す設計が今回の核です。遭難時の「見つけたいのに見えない」を埋めるための次世代ビーコン提案！ ESAB「Emergency Sonic & Bubble Activating Beacon」 公開日：2026年2月24日開発企業所在地：東京都大田区視認報告値（水平）：約500m視認報告値（上空）：30