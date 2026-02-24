2025年、“スキャンダル報道”によって世間を騒がせて以降、表舞台での活動が激減している田中圭。そんな彼の近影が明らかになり、注目を集めている。発端となったのは、2月21日にピアニストの清塚信也がInstagramに投稿した写真だ。「清塚さんは、小栗旬さんと田中さんと3人で並んだ写真をアップし、《舞台「#いのこりぐみ」圭と行ってきたよ〜》とつづっていました。1月30日から上演されている、三谷幸喜さんが作・演出を務