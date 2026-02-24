2025年、“スキャンダル報道”によって世間を騒がせて以降、表舞台での活動が激減している田中圭。そんな彼の近影が明らかになり、注目を集めている。

発端となったのは、2月21日にピアニストの清塚信也がInstagramに投稿した写真だ。

「清塚さんは、小栗旬さんと田中さんと3人で並んだ写真をアップし、《舞台「#いのこりぐみ」圭と行ってきたよ〜》とつづっていました。1月30日から上演されている、三谷幸喜さんが作・演出を務めた舞台『いのこりぐみ』を観劇したようです。この舞台には小栗さんも出演しているので、公演後に記念撮影したものと思われます」（スポーツ紙記者）

田中は茶色のパーカーに黒のレザージャケットを羽織り、小栗とともにカメラに向かってピースサインを向けていた。久しぶりの田中の近影に関して、Xでは

《田中圭太ったね》

《もはや別人》

など、激変した姿に驚く声があがっている。

2025年4月の「週刊文春」で、田中は女優・永野芽郁との不倫疑惑を報じられ、世間に衝撃を与えた。騒動後、表舞台で見る機会が減っているが、たびたびビジュアルの変化は話題にあがっていた。

「8月に、田中さんはスペインのバルセロナでおこなわれたポーカーの世界大会『EPT Barcelona』に出場したのですが、その際、明るい茶髪にパーマ、サングラスという風貌で注目を集めました。今回の写真では、顔のまわりが少々ふっくらし、夏ごろに比べて髪色は暗くなり、パーマもほとんど取れていたため、激変した印象を受ける人もいたようです」（芸能担当記者）

“ふっくら激変”によって、にわかに注目を集めた田中。久しぶりに彼の姿を見て喜ぶファンも少なくないが、依然として復帰の気配は見られない。

「騒動前の田中さんは主演、助演ともにオファーが絶えず、連続ドラマに多数、出演していました。しかし、連ドラは2025年1月期の『アンサンブル』（日本テレビ系）が最後で、事務所の公式サイトも6月以降、目立った更新がありません。たびたび酒癖の悪さが取りざたされてきた田中さんですが、2人の娘がおり、バラエティ番組では子育てについて語ることも多く、父親としてのイメージが定着していました。それだけに、不倫報道は痛手だったといえます」（同前）

一方、永野は2025年12月にNetflixで配信される映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務めることが発表されるなど、着々と復帰の準備が進んでいる。騒動直後の田中とは“逆転”しつつあるようだ。

「一連の報道後、永野さんは出演予定だった2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』を辞退し、出演していた11社のCMもすべて降板となりました。その点、田中さんは報道後も主演舞台『陽気な幽霊』や主演ドラマ『三谷幸喜「おい、太宰」』（WOWOW）などの仕事が途切れず、一見すると“ノーダメージ”に見えたのです。しかし、これらは騒動前に決まっていたものがほとんどでした。結局、その後じわじわと仕事への影響が出始めたのです」（同前）

ポーカーでは、世界大会に出場するほどの腕前を見せた田中。復帰の行方が不透明なこの状況を打開する“役”を引き当てられるか。