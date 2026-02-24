日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」大相撲の力士たちが24日、日本テレビ系の「踊る！さんま御殿!!」に登場した。横綱・豊昇龍（立浪）や熱海富士（伊勢ヶ濱）ら現役力士に加え、立行司の式守伊之助や横綱審議委員会委員の女優・紺野美沙子まで登場。多種多様な出演者が話題になっている。「どすこい！さんま御殿2時間SP横綱＆人気力士夢の大大大集結！」と題された今回のスペシャル。豊昇龍、若元春、一山本、宇良、熱海富士、