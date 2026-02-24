三菱重工業は2月24日、独自に開発した産業向けエッジデータセンター1）のブランドを「DIAVAULT（ディアヴォルト）」として立ち上げた。DIAVAULTは、オンプレミス環境で、現場のデータとAIの活用を可能とするデジタルインフラ。横浜製作所（横浜市中区）に設立したYokohama Hardtech Hub（YHH）の敷地に実証AIデータセンターをオープンし、ユースケースに応じた実証を開始した。DIAVAULTは、利用先の要望に合わせて小規模から数MWの