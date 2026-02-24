シャオミは、グローバルのX公式アカウントで、「Xiaomi Tag」を題した新製品を予告した。28日22時（日本時間）には、スペイン・バルセロナでグローバル向けの新製品発表会が開催される予定で、その内容の一部が一足早く紹介された。 グローバルアカウントの投稿を受けて、シャオミの国内向けアカウント（@XiaomiJapan）も「Xiaomi Tag」をピックアップした。 28日に発表される製品が、シャオミ