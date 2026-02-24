シャオミは、グローバルのX公式アカウントで、「Xiaomi Tag」を題した新製品を予告した。28日22時（日本時間）には、スペイン・バルセロナでグローバル向けの新製品発表会が開催される予定で、その内容の一部が一足早く紹介された。

グローバルアカウントの投稿を受けて、シャオミの国内向けアカウント（@XiaomiJapan）も「Xiaomi Tag」をピックアップした。

Xiaomi Tagは、iOSの「探す」またはAndroidの「Find Hub」で使用できる。国内向けの販売については明かされていない。

ほかにも、グローバル版「Xiaomi 17 Ultra」の登場が予告されている。中国向けモデルは2025年12月27日に発売されていた。

背面カメラに約5000万画素の広角カメラ、約2億画素の望遠カメラ、約5000万画素の超広角カメラを搭載する。

広角カメラに1インチセンサー、望遠カメラに1/1.4インチセンサーを搭載し、75～100mm相当の可変光学ズームに対応することなどが特徴。