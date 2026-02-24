24日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数174、値下がり銘柄数386と、値下がりが優勢だった。 個別ではエアークローゼットが一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス、日本ファルコム、ソーシャルワイヤー、ＱＰＳホールディングス、ＡｌｂａＬｉｎｋなど10銘柄は昨年来高値を更新。シンバイオ製薬、トラース・オン・プロダクト、セレンディップ・