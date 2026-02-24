Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬23Æü¡¢66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¡¢¹Äµï¤Ç¤Ï°ìÈÌ»²²ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÊ¹¤¯ÏÃ¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¿·Á¯¤Ç¡ÈÌ¤ÃÎ¤ÎÎ¹¡É¤Î¤è¤¦¡×¤À¤È¡¢À®Ä¹¤ò´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£µ¨Àá³°¤ì¤ÎÍÛµ¤¤ÎÃæ¡¢°ìÈÌ»²²ì¤ËÌó2Ëü¿Í23Æü¸áÁ°¡¢¹ÄµïÁ°¤Ë¤Ç¤­¤¿Ä¹¤¤Îó¡£Ãæ¤Ë¤ÏÈ¾Âµ¤Î¿Í¤ä¡¢¥¿¥ª¥ë¤òÆü¤è¤±¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¨¡¨¡¤³¤Î¥³¡¼¥È¤¸¤ã½ë¤¤¡©°ìÈÌ»²²ì¤ËÍè¤¿¿Í¡Ö¡Ê¥³¡¼¥È¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥«¥á¥éµ¯Æ°¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢