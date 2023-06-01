TK from ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤¬º£Ç¯2026Ç¯¤Ë¥½¥í³èÆ°15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ãISO¡ß0 NORTH AMERICA¡ä¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥­¥·¥³¤Î6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡£TK from ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤Ï2014Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Öunravel¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅìµþ¶ô¼ï¥È¡¼¥­¥ç¡¼¥°¡¼¥ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤¬º£¤Ê¤ª¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢Spotify¤À¤±¤Ç¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯4²¯ºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¡£¤«¤Í¤Æ¤è¤êËÌÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¸½