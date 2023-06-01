¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤ÎÎò»Ë¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤ÎÌ¾¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£1980Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤Î¸åÀ¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¤³¤Î²«¿§¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡¢º£¤ä¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢TIMEX¤äCASIO¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥³¥é¥Ü¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¼ê¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ï³ÊÊÌ¤Î¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤¿¡£ ¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖF-91W¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¥«¥·¥ª¤¬